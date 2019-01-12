РИАМО - 12 янв. Пожарные оперативно потушили загоревшиеся бытовки в деревне Саларьево в новой Москве, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

11 января в 21:48 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: деревня Саларьево, бытовки.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу. Происходило возгорание двух строительных бытовок на площади 30 квадратных метров. Принятыми мерами в 22:11 возгорание локализовано», - говорится в сообщении.

В 22:14 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших при возгорании не поступала.