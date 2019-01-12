РИАМО - 12 янв. Труп человека обнаружили в квартире в микрорайоне Южный подмосковной Балашихи, тело направили в морг, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Десятого января в 23:36 в своей квартире на улице Некрасова в микрорайоне Южный Балашихи обнаружен труп человека. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проверку проводит следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области.