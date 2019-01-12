РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бане в селе Покров Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В пятницу, 11 января, в 21:57 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: городской округ Подольск, село Покров. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 00:10. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего к тушению пожара привлекли три единицы техники и 12 человек личного состава.