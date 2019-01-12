РИАМО - 12 янв. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что инцидент с подтоплением Тушинского тоннеля в столице не имеет отношения к работе его команды в начале 2000-х годов, поскольку работы по каналу имени Москвы не относились к компетенции столичного правительства, сообщает РИА Новости.

10 января в Тушинском тоннеле обвалился грунт, на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы. Поступление воды в тоннель прекратилось в 15:20, а в 18:30 полностью восстановили движение транспорта. Представитель пресс-службы канала имени Москвы назвал возможной причиной ЧП проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля.

«Это к московскому правительству и ко всем тем решениям, которое принимало правительство Москвы, никакого отношения не имеет. Это работа тех структур, которые связаны с каналом имени Москвы», - отметил Лужков, говоря о возможности ошибок при реконструкции шоссе в начале 2000-х, которые могли бы стать причиной прорыва дамбы.

Он уточнил, что вопрос надо рассматривать с точки зрения тех решений, которые принимали власти канала или, может быть, более высоких организаций, которые связаны с каналом.

Экс-мэр столицы добавил, что водные ресурсы относятся к федеральному ведению.

Виновному в прорыве шлюза канала над Тушинским тоннелем в Москве предъявят претензии>>