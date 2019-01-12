РИАМО - 12 янв. Критики назвали лучшие российские фильмы и лучших артистов 2018 года, обладателем премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» стал Кирилл Серебренников, которого назвали лучшим режиссером, сообщает Федеральное агентство новостей.

Награждение обладателей национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» состоялось в Доме кино. В номинации «Лучший фильм» победила картина Алексея Федорченко «Война Анны», посвященная Великой Отечественной войне. Картина рассказывает о маленькой девочке, выжившей в ходе расстрела ее семьи немцами. Актриса Марта Козлова, исполнившая главную роль, получила премию за «Лучшую главную женскую роль».

«Лучшим режиссером кинокритики назвали Кирилла Серебренникова за фильм «Лето». Режиссер, находящийся под домашним арестом, также удостоен премии имени бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков Мирона Черненко (1931-2004), который и задумал эту награду в 1998 году», - говорится в сообщении.

Лучшим актером назвали Евгения Цыганова. Он сыграл в картине «Человек, который удивил всех». Также за фильм «Ван Гоги» отмечена Елена Коренева в номинации «Женская роль второго плана», за мужскую роль наградили Дмитрия Поднозова («Сердце мира»).

«Среди анимационных работ лучшей критики признали ленту Светланы Филипповой «Митина любовь». Лучший документальный фильм - «Акварель» Виктора Косаковского», - добавляется в материале.