РИАМО - 12 янв. Деревянные перекрытия загорелись в административном здании в центре столицы, пожарные оперативно потушили возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 01:42 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: переулок Берсеневский, дом 5, строение 1.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу, где в административном шестиэтажном здании старой постройки происходило загорание деревянных перекрытий на площади 3 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 02:05 возгорание локализовано, в 02:10 - ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.

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