РИАМО - 12 янв. В субботу утром в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали и отменили 23 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» шесть рейсов задержали, еще пять отменили. В аэропорту «Шереметьево» четыре рейса задерживаются. Во «Внукове» пять рейсов задерживаются, еще три отменены.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.