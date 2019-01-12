РИАМО - 12 янв. На кухне в квартире дома в поселке Коммунарка новой Москвы произошел пожар, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В субботу в 08:18 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 16.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу, где происходило возгорание на кухне в квартире на площади 1 квадратный метр. Из квартиры был спасен один человек и передан для осмотра наряду скорой помощи», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 08:40 возгорание ликвидировано. К сожалению, в результате пожара пострадал один человек.