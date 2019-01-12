РИАМО - 12 янв. Сотрудники подмосковной полиции проверяют информацию о том, что двое мужчин устроили стрельбу во дворе жилого дома в Домодедове, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
В Сети появилось видео, как двое мужчин стреляют в воздух во дворе жилого дома в Домодедове.
«Заявление и обращение в полицию не поступали. По информации, которая размещена в Интернете, проводится проверка», - сказал собеседник агентства.
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