РИАМО - 12 янв. На столичных дорогах в субботу ожидается гололед, водителям рекомендовали быть осторожными за рулем и избегать резких маневров, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«За окном минус 9 градусов, днем температура не изменится. Движение в городе свободное. Целый день будет идти снег, кое-где на дорогах образуется гололед. Пожалуйста, будьте осторожны за рулем, соблюдайте правила, избегайте резких маневров», - говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за метели.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падение и окажется заметно ниже привычных показателей. Относительная влажность воздуха останется высокой. Геомагнитный фон преимущественно спокойный.

Температура воздуха в столице достигнет своего максимального значения в вечерние часы.