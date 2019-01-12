РИАМО - 12 янв. В Москве на 41-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей, в аварии пострадали три человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Две легковых машины столкнулись на 41-м километре внешней стороны МКАД. В результате трое человек ранены», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.