РИАМО - 12 янв. Судом признана законность требований подмосковного УФАС к сети магазинов «Красное&Белое» об устранении нарушений антимонопольного законодательства в части продажи табачной продукции, сообщается в Instagram-аккаунте регионального ведомства.

«Суд поддержал предупреждение управления о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, выданное магазину сети «Красное&Белое», - говорится в сообщении.

В подмосковное УФАС России поступило обращение, по итогам рассмотрения которого ООО «Альфа Рязань» (осуществляющее деятельность под торговой маркой «Красное&Белое») было выдано предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства.

Нарушение выразилось в получении преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащих законодательству РФ, в части систематической реализации табачной продукции с нарушением ограничений, установленных законом об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

«Не согласившись с указанным предупреждением, общество обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Альфа Рязань» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность предупреждения», - заключается в материале.

Алкомаркет «Красное&Белое» был создан в 2006 году. Сеть представлена в 56 регионах РФ, общее количество торговых точек по стране превышает 6,5 тысяч. У «Красного&Белого» насчитывается восемь складов, один из них располагается в подмосковном Подольске.