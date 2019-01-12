РИАМО - 12 янв. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода, небольшой снег будет идти почти весь день, температура воздуха опустится до 11 градусов мороза, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погодные условия в Московском регионе будет задавать североатлантический циклон, а точнее этот атмосферный вихрь, перемещаясь в сторону Канина Носа, оставит Московию на своей южной окраине. В Москве и области 12 января ожидается облачная погода. Небольшой по своей интенсивности снег будет идти большую часть дня. Температура воздуха достигнет своего максимального значения в вечерние часы, и в столице составит минус 8 – минус 6 градусов, по области - минус 11 – минус 6», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падение и окажется заметно ниже привычных показателей. Относительная влажность воздуха останется высокой. Геомагнитный фон преимущественно спокойный.

«Такие условия трудно назвать благоприятными. В первую очередь негативное влияние погодных факторов почувствуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причем касается это как гипотоников, так и гипертоников. В группе риска люди с вегето-сосудистой дистонией. Из-за высокой влажности воздуха и мороза могут напомнить о себе хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника», - отмечают синоптики.