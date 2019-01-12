РИАМО - 12 янв. Ветераны производства завершили череду праздничных мероприятий для воскресенских химиков новогодним огоньком во Дворце культуры «Химик» имени Н.И. Докторова, организатором выступил совет ветеранов АО «Воскресенские минеральные удобрения», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Отмечать любимые праздники – Новый год и Рождество – в кругу бывших коллег и друзей в стенах главного храма культуры города химиков стало доброй традицией для ветеранов предприятия. Яркие творческие номера коллективов Дворца культуры, увлекательные конкурсы, мелодии и песни прошлых лет, танцы и просто радость общения – обязательная часть ежегодной праздничной программы», — говорится в сообщении.

На вечере также подвели итоги деятельности совета. Говоря о наиболее выдающихся достижениях 2018 года, председатель ветеранской организации химкомбината Серафима Морозова отметила череду интересных культурно-досуговых и спортивных мероприятий, участие в конкурсной программе, посвященной юбилею Воскресенска, и победу на областном конкурсе социальных инициатив «Наше Подмосковье».

Все это, как и организация новогоднего праздника, было проведено при неизменной поддержке химкомбината. Морозова поблагодарила руководство «ВМУ» за неоценимый вклад в поддержку и развитие совета ветеранов.

В свою очередь заместитель генерального директора «ВМУ» по связям с общественностью Ирина Филатова выразила признательность старейшим химикам за бесценную общественную поддержку. Она пожелала всем гостям крепкого здоровья, яркой и культурно насыщенной жизни в 2019 году.

Добрые слова и благодарность за социальную активность, серьезный вклад в дело патриотического воспитания молодежи и работу по увековечиванию трудовых свершений старшего поколения звучали из уст почетных гостей праздника – первого заместителя руководителя администрации городского поселения Воскресенск Максима Кривоногова и председателя профсоюзной организации «ВМУ» Сергея Золотова.