РИАМО - 12 янв. В Ритуальном зале Центральной клинической больницы в столице в субботу пройдет прощание с последним председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым, скончавшимся в возрасте 88 лет, сообщается на сайте Госдумы.

«Прощание с Анатолием Лукьяновым состоится 12 января с 11:00 до 13:00 в Ритуальном зале Центральной клинической больницы по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25», – говорится в сообщении.

Депутат Государственной думы I–III созывов, последний председатель Верховного Совета СССР скончался 9 января в возрасте 88 лет.

Анатолий Лукьянов занимал должность председателя Верховного Совета СССР с марта 1990 года по сентябрь 1991 года. Он сменил на этом посту Михаила Горбачева, которого избрали президентом СССР. В 1993-2003 годах Лукьянов был депутатом Госдумы.