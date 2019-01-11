РИАМО - 11 янв. Управляющая компания «ПИК-Комфорт» вернула 820 тысяч рублей за отопление жителям дома №20 по улице Борисовка в Мытищах, УК исполнила соответствующее предписание Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При проверке обращения жителя дома инспекторы выяснили, что «ПИК-Комфорт» не провел положенную ежегодную корректировку платы за предоставление коммунальной услуги по итогам 2017 года. УК было выдано предписание о проведении перерасчета в течение двух месяцев.

«Правила предоставления коммунальных услуг предусматривают выставление ежемесячной платы за отопление равными долями по итогам прошедшего года и ежегодную корректировку по фактическим показателям общедомового прибора учета», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По истечении установленного срока управляющая компания предоставила документы о проведении корректировки.