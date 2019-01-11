РИАМО - 11 янв. Более 800 благодарностей от пассажиров получило «Мострансавто» за 2018 год, некоторые из обращений попадают в еженедельную рубрику «Пассажиры говорят нам спасибо» в официальных аккаунтах предприятия, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Обращения поступали через круглосуточную единую горячую линию связи с пассажирами, личный кабинет на сайте предприятия, официальные аккаунты «Мострансавто» в социальных сетях (Instagram, «ВКонтакте» и Facebook), а также через интернет-портал «Добродел».

«Благодарности от жителей и гостей Подмосковья не остаются без внимания. Некоторые из отзывов попадают в еженедельную рубрику «Пассажиры говорят нам спасибо» в официальных аккаунтах предприятия. Для выражения признательности сотрудникам отзывы с указанием имен и фамилий работников публикуются на внутреннем сайте компании», – говорится в сообщении.

Выразить благодарность можно позвонив на единую горячую линию «Мострансавто»: +7 (800) 700-31-13 или оставив отзыв в личном кабинете на сайте компании, официальных группах в социальных сетях и на интернет-портале «Добродел».

В пятницу отмечается Международный день «спасибо», учрежденный по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Праздник вежливости напоминает о важности культурных традиций, хороших манер, благодарности за добрые поступки.