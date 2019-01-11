РИАМО - 11 янв. В Рузском городском округе Подмосковья начала работу комиссия по отбору кандидатур на должность главы округа, в состав комиссии вошли шесть представителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В составе комиссии три человека делегированы советом депутатов Рузского городского округа, еще три – губернатором Московской области. Председателем комиссии стал председатель совета депутатов Рузского округа Сергей Макаревич.

«Все, кто подал соответствующие заявления, допущены. Сейчас будут проверяться все представленные документы и данные. Хочу отметить, что все представили полный комплект необходимых для участия в конкурсе документов. После проверки документов состоится второе заседание комиссии. Успешно прошедшие кандидаты будут представлены на рассмотрение совета депутатов, за которым и останется последнее слово», – сказал Макаревич.

По его словам, выдвинуты три кандидата.

Восемнадцатого января состоится очередное заседание комиссии и заседание совета депутатов. Таким образом, имя нового главы округа может стать известно уже 18 января.

В начале ноября 2018 года экс-руководитель округа Максим Тарханов объявил о сложении с себя полномочий и перешел на работу в правительство Москвы.

Исполняющей обязанности главы Рузского городского округа стала бывший начальник Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева.