РИАМО – 11 янв. В январе в Санкт-Петербурге пройдут праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, будут организованы церемонии возложения венков и цветков, патриотические акции, уроки мужества, показы спектаклей о войне и другие мероприятия, сообщается на сайте администрации города.

Двадцать седьмое января 1944 года является священной датой для Санкт-Петербурга. В этот день Ленинград был окончательно освобожден от вражеской блокады. Ежегодно в январе петербуржцы отдают дань всем, кто пережил эти страшные дни и ночи, кто с оружием в руках защищал Ленинград, кто трудился на заводах осажденного города, всем, кто ценой своей жизни отстоял Ленинград.

«В январе 2019 года в Санкт-Петербурге традиционно пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», – говорится в сообщении.

Среди мероприятий: торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов, встречи с активом общественных организаций ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга, молодежные патриотические акции, проведение уроков мужества, классных часов, бесед, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, показ спектаклей о войне, рассылка ветеранам поздравительных открыток, традиционный легкоатлетический зимний марафон «Дорога жизни», акция «Ленточка ленинградской Победы», зажжение факелов на Ростральных колоннах, праздничный салют и многое другое.