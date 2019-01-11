РИАМО - 11 янв. В пятницу вечером в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» задержали и отменили 53 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» семь рейсов задержали, еще шесть отменили. В аэропорту «Шереметьево» 16 рейсов задерживаются. Во «Внукове» 17 рейсов задерживаются, еще семь отменены.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани один рейс задерживается.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

По данным Росгидромета, вечером в пятницу в Московском регионе наблюдается дымка, температура опустилась до минус 11 градусов.