РИАМО - 11 янв. Неизвестный сообщил о заложенном в здании Павелецкого вокзала взрывном устройстве, по данной информации полицией проводится проверка, на месте находятся сотрудники экстренных служб, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«Была такая информация. Сейчас идет проверка. Установлен гражданин, возможно причастный к звонку об угрозе взрыва Павелецкого вокзала», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте находятся сотрудники экстренных служб.