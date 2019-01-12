РИАМО - 12 янв. На природных территориях Москвы в субботу в 12:00 можно будет посмотреть мультфильмы об экологии и природе, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В Кузьминках ждут самых юных зрителей от четырех лет. Юные экологи посмотрят мультфильмы, обсудят их контент и в игровой форме ответят на вопросы викторины.

«В экоцентре «Воробьевы горы» будет интересно зрителям постарше – в программе документальные отечественные и зарубежные фильмы. Детей и их родителей ждут, как научно-документальные фильмы, так и классика мультипликации: «Король лев», цикл мультфильмов «Моя маленькая планета», «Однажды в лесу», «Пакеты в море» и многие другие», – отмечается в материале.

Также показы состоятся в экоцентрах «Конный двор», «Царская пасека», «Кусково», в экоклассе на Родионовской и парке «Сказка».

Полный список адресов, где можно будет посмотреть мультфильмы, можно найти на сайте Мосприроды.