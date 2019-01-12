РИАМО - 12 янв. В Ледовом дворце «Дмитров» в субботу дадут старт проекту «Народный хоккей 50+», на открытие соберутся 16 клубов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Двенадцатого января в Дмитрове стартует проект «Народный хоккей 50+», поддержанный фондом президентских грантов. В Ледовом дворце «Дмитров» соберутся 16 клубов, представляющих различные районы Подмосковья. Команды сформированы из любителей в возрасте от 50 лет и старше, а также из нескольких мастеров. Всего не более 19 игроков», - говорится в сообщении.

На первом этапе команды будут разделены на четыре группы. Следом за этим команды, занявшие первые и вторые места в группах, продолжат бороться за выход в финал в зональном турнире. Занявшие третьи и четвертые места сыграют в утешительном турнире.

Соревнования продлятся до конца апреля. Финал и матч за третье место пройдут в Сочи в рамках финального этапа Ночной хоккейной лиги.

«Количество хоккейных турниров, проводимых по стране, и в том числе в Московской области, подтверждает, что это одна из самых популярных игр в России. Новый проект «Народный хоккей 50+» добавится в их число. В нем сыграют любители и ветераны хоккея, кто по-настоящему любит этот вид спорта», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что матчи пройдут в Дмитрове, Шаховской, Сергиевом Посаде, Щелкове и других городах Подмосковья.