РИАМО - 11 янв. Движение поездов на пути в сторону области на участке Царицыно – Перерва Курского направления МЖД введено в график после сбоя в пятницу вечером, сообщается в канале Московской железной дороги в WhatsApp.

На участке Царицыно – Перерва повредили кабель автоматического устройства регулировки движения поездов, из-за чего поезда задерживались. На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

«С 17:44 железнодорожники возобновили штатную работу системы управления движением поездов на первом главном пути участка, по которому поезда следуют в сторону области. Продолжаются работы по налаживанию работы оборудования на втором главном пути. В сторону Москвы поезда на участке следуют по третьему пути без остановки на платформе «Москворечье», – говорится в сообщении.

При этом на период восстановительных работ движение поездов не приостанавливается. Диспетчеры МЖД организовали пропуск поездов по специальному режиму со снижением скорости. Это позволило обеспечить перевозку пассажиров в часы пик. Но замедление скорости повлияло на график движения.

«В настоящее время сохраняются увеличенные интервалы между поездами в сторону Москвы и области. Диспетчерский аппарат работает с каждым задержанным поездом. Прилагаются все усилия, чтобы сократить время задержки и ввести электропоезда в график. Обращаем внимание пассажиров, что задержанные на Курском направлении электрички – диаметральные, которые выполняют рейсы с переходом на другие направления», – уточняется в сообщении.

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.