РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 янв. Катание в мороз на сноуборде на девятом месяце беременности представляет серьезный риск травматизма для будущей мамы, к тому же в этот срок возрастает естественная нагрузка на позвоночник, сообщила «РИАМО в Балашихе» главный врач Московского областного перинатального центра, доктор медицинских наук Ольга Серова.

Будущая мама из Балашихи 10 января шокировала пользователей Сети, разместив на своей странице в Instagram видео, как она прокатилась на 9-градусном морозе на сноуборде, на минуту оголив свой живот и заверив, что она сама акушерка, 10 лет занимается сноубордом, отлично закалена и никаким образом не навредила себе и плоду.

«Риски здесь гораздо выше удовольствий. Падение представляет серьезный риск травматизма беременной, отслойки плаценты и других осложнений. Поэтому катание на сноуборде, как и другие экстремальные виды спорта, противопоказаны, особенно в III триместре беременности, даже если женщина занималась этим ранее регулярно и беременность протекает без осложнений», - сказала Серова.

Она добавила, что это связано с тем, что к 9 месяцам беременности возрастает естественная нагрузка на позвоночник, суставы, мышцы, сосуды. А во время катания на сноуборде, при котором необходимо удерживать равновесие, эта нагрузка многократно увеличивается.

По ее словам, даже несмотря на профессиональные навыки, никто не застрахован от столкновения с другими спортсменами и непредвиденных ситуаций.

«Холод не представляет серьезной угрозы для закаленного человека, но резкие перепады температуры на фоне сниженного иммунитета могут оказать неблагоприятное воздействие. Не советую это повторять беременным женщинам», - пояснила Серова.