РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. По итогам 2018 года сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» на 6% улучшили результаты по сравнению с 2017 годом в выявлении наркопреступлений, сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое», полковник Василий Овчинников.

В пятницу в зале заседания МУ МВД России «Люберецкое» прошло отчетное собрание, на котором подвели итоги работы за 2018 год.

«Одной из важнейших задач сегодня является борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Несмотря на то, что по итогам 2018 года практически на 6% улучшен результат работы по выявлению преступлений в этом направлении, в ее организации сохраняются серьезные недостатки», – сказал Овчинников.

Он подчеркнул, что самый низкий результат по выявлению наркопреступлений отмечается в Дзержинском отделе, там за год выявлено всего 37 фактов.