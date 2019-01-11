РИАМО - 11 янв. В столице готовят проект постановления правительства Москвы «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Москвы», говорится в отзыве правительства города на рекомендации СПЧ по проблеме загрязнения воздуха в Московском регионе, опубликованном на сайте СПЧ.

Члены совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в течение 2018 года провели ряд совещаний, изучили материалы и позиции профильных государственных органов, провели переговоры с заинтересованными сторонами, в том числе с представителями гражданского общества, по вопросу экологии. По итогам заседаний и совещаний и изучения материалов 31 октября 2018 года были приняты рекомендации.

«Вопрос отделения пищевых отходов от прочих компонентов твердых коммунальных отходов является актуальным для города. Приоритетными направлениями выделения являются их раздельное накопление и сортировка», — говорится в отзыве правительства столицы.

Так, разрабатываемым сейчас проектом постановления правительства Москвы «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Москвы» предусматривается возможность двухконтейнерного накопления ТКО: «сухие» морфологические компоненты ТКО – незагрязненные, годные к вторичной переработке (бумага, стекло, пластик, металл, текстиль и так далее) и «мокрые» (пищевые).

С 1 января по всей стране в рамках «мусорной реформы» начали работать региональные операторы по раздельному сбору отходов.