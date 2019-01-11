РИАМО - 11 янв. У гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» есть уникальная возможность выиграть поездку на двоих в Ригу, для этого нужно посетить 11 и 12 января «Домик сладостей из Латвии» на Тверской площади и принять участие в акции, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Домик сладостей из Латвии» – это шале на праздничной площадке на Тверской площади.

«Обязательных условий несколько. Во-первых, нужно сфотографироваться в гигантской фоторамке, которую специально сделали для акции. Ее выдадут в шале. Во-вторых, эту фотографию участник должен опубликовать в Instagram, обязательно указав при этом четыре хештэга: #московскиесезоны #путешествиеврождество #LiveRiga и #airBaltic, а также подписаться на аккаунты @riga.live и @airBaltic», – говорится в сообщении.

В последний день фестиваля «Путешествие в Рождество», 13 января, случайным способом выберут одного победителя, который и получит поездку в Ригу – два билета с открытой датой и ваучеры на проживание в гостинице прямо в центре города. Акция продлится всего два дня.

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит на улицах и площадях Москвы до 13 января. На 78 площадках фестиваля, включая 15 окруж­ных площадок и 25 парков, Новый год встретили 6,4 миллиона человек.