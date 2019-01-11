РИАМО - 11 янв. Пятый Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла - 2019», организованный министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла (РАЭРР), пройдет 3-8 июня 2019 года в Москве в центре международной торговли, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга России.

«Неделя российского ритейла – это ведущая коммуникационная отраслевая площадка, которая соберет в этом году более 6 тысяч владельцев и топ-менеджеров крупнейших розничных компаний России, представителей правительства Российской Федерации, региональных органов власти, где участники всесторонне обсуждают и решают ключевые вопросы торговли», — говорится в сообщении.

Главной темой форума будет «Эффективность в ритейле: новые точки роста». Российские и мировые эксперты расскажут на форуме об оптимизации бизнес-процессов и развитии компетенций сотрудников, реальной борьбе с потерями и наращивании клиентской базы, точном прогнозировании продаж и многом другом.

«Гости форума из первых рук узнают о ближайших планах министерств и ведомств в сфере торговли, о последних законодательных инициативах, познакомятся с новейшими аналитическими исследованиями, лучшими российскими и мировыми практиками по повышению эффективности работы розничных компаний, в дискуссиях смогут обсудить болевые точки своего бизнеса», — добавляется в сообщении.

Впервые в рамках форума пройдут Молочный, Мясной, Алкогольный и Хлебный конгрессы. Эти новые дискуссионные форматы объединят ритейлеров и производителей для конструктивного диалога.

Во второй раз в рамках форума пройдет конкурс министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Торговля России», целью которого является выявление и пропаганда лучших практик и объектов регионального ритейла.