РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 янв. Жители подмосковного Красногорска с 14 января смогут сдать отслужившую новогоднюю ель в одном из семи пунктов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Для сбора и утилизации живых елей на территории горокруга Красногорск будет организовано семь специализированных площадок. Пункты по утилизации елок начнут свою работу 14 января, при этом все сырье будет переработано в щепу и распределено в парках Красногорска в качестве удобрения», – говорится в сообщении.

Сдать сосны и ели можно будет на ярмарочной площади возле Дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске, возле корпуса 1 дома №4 в деревне Путилково, дома №1 в поселке Отрадное, между домами №№2 и 5 в поселке Архангельское, а также напротив дома №18 в поселке Новый, дома №33А на улице Садовой в селе Петрово-Дальнее и дома №2 на улице Садовой в селе Дмитровское.

«Работа пунктов сбора и утилизации живых елей продлится до 1 марта 2019 года», – заключается в сообщении.