РИАМО - 11 янв. В Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» в текущем году планируют открыть три крупных спортивных объекта, среди которых центр художественной гимнастики, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В 2019 году на «Лужниках» ожидаем три крупных объекта мирового уровня – это дворец водных видов спорта, дворец гимнастики. Мы начали строить центр единоборств международного уровня», – сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что в целом до 13 спортивных объектов пополнят территорию олимпийского комплекса «Лужники», а в год его будут посещать около 5-6 миллионов человек.

«У нас большой спортивный кластер на Тушино. Большой спортивный кластер сегодня в районе Крылатское. Кроме кластеров, мы еще строим 50 спортивных объектов», – добавил Хуснуллин.

«Лужники» – единственный в мире комплекс подобного уровня, расположенный в центре мегаполиса. Основной ареной чемпионата мира по футболу-2018 стала Большая спортивная арена «Лужники», в марте 2018 года признанная стадионом года по версии интернет-портала о стадионах StadiumDB.

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