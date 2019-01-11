РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 янв. В 2018 году хищение чужого имущества составило почти 40% от числа преступлений, совершенных в городах Люберцы, Лыткарино, Дзержинский и Котельники, входящих в состав городского округа Люберцы, сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое», полковник Василий Овчинников.

В пятницу в зале заседаний муниципального управления МВД России «Люберецкое» прошло отчетное мероприятие по итогам 2018 года.

«Наряду с достигнутыми положительными результатами в работе, по некоторым направлениям ситуация остается напряженной. На 18% больше совершено особо тяжких преступлений, убийств – на 144%, причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – на 11%. Возросло количество разбойных нападений на 7,5%, краж из общежитий и гостиниц, дач и садовых домиков. Практически 39% из числа зарегистрированных преступлений составляет хищение чужого имущества», – сказал Овчинников.

Он подчеркнул, что руководители ряда подразделений не предприняли эффективные меры по предупреждению отдельных видов преступлений на вверенной им территории.

«В 2018 году на территории обслуживания четырех подразделений отмечается рост особо тяжких преступлений: в Котельниковском на 95%, Малаховском на 37%, в 1-м отделе полиции на 27%, в Ухтомском на 8%. Из 22 убийств по четыре преступления совершены на территории Ухтомского, Малаховского, Лыткаринского. Три убийства – на территории Томилинского, по два – в 1-м отделении, Дзержинском и Котельниковском», – отметил Овчинников.

По его словам, наибольшее количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, отмечается на территории обслуживания Ухтомского отдела полиции – восемь преступлений. На территории Малаховского и 2-го отделов полиции совершили по семь преступлений.

«Рост преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», зафиксированы на территории обслуживания Малаховского (отдела – ред.) – рост составил 100% (четыре преступления), а также 2-го отдела – рост 50% (три преступления)», – отметил Овчинников.

На территории Малаховского отдела совершили три изнасилования.

Больше всего разбойных нападений совершили на территории Томилинского и Малаховского отделов – по семь преступлений. Рост количества составил 133%.

Наибольшее количество грабежей совершено на территории Котельниковского отдела – 14. Из 12 краж из общежитий и гостиниц шесть совершили на территории 1-го отдела полиции. Из шести краж из домов и дач три совершили на территории Малаховского отдела.