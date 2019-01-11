РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 янв. Пятерым полицейским подмосковного Королева присвоили очередные звания на заседании, посвященном подведению итогов работы полиции горокруга в 2018 году, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В пятницу в управлении МВД России по городскому округу Королев состоялось заседание, на котором представили отчет о деятельности полиции в 2018 году, а также поставили задачи на 2019 год.

«Прошедший год был непростым, мы впервые организовали празднование Дня города на обновленном стадионе «Вымпел» и благодаря в том числе слаженной работе полицейских праздник удалось провести на высоком уровне. Благодарю полицейских за хорошую работу и думаю, что и в дальнейшем мы будем также хорошо работать», – сказал руководитель городской администрации Юрий Копцик.

На заседании начальник полиции Королева Игорь Лащук вручил отличившимся сотрудникам грамоты. Пять полицейских получили очередные звания и погоны. Копцик вручил 14 стражам порядка почетные грамоты главы городского округа.