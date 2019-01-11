РИАМО - 11 янв. На пересечении МКАД и Бесединского шоссе ввели перекрытия и ограничения движения, на некоторых участках изменения будут действовать вплоть до 30 сентября, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Движение ограничат на 25 участках. Движение будут перекрывать по обе стороны от МКАД круглосуточно по одной полосе. После 30 сентября движение на пересечении МКАД и Бесединского шоссе будет прежним.

Также на четырех участках будут действовать полные перекрытия – 17, 22 января, 13 и 27 февраля. Все перекрытия введут в ночное время на 20 минут.

По данным ряда СМИ, ограничения связаны со строительством транспортной развязки, которая является фактически концом Южной рокады. Реконструкцию транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги с Бесединским шоссе планируют завершить к 2020 году.

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