РИАМО - 11 янв. Корпус школы №10 в подмосковном Чехове планируют достроить в 2019 году, до мая будет решен вопрос с определением застройщика, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Изначально строительство объекта осуществляло АО «СУ-155». В 2018 году сменился подрядчик и работы продолжила компания Urban Group. С июня 2018 года строительство школы было полностью остановлено, в связи с этим правительство Московской области начало оперативные поиски решения проблемы. Объект готов на 80% – это позволит быстро закончить строительство.

«На сегодняшний день до мая месяца запланировано решить все вопросы, связанные с определением застройщика, с оформлением необходимых документов, обследованием этого здания, приступить к строительству в мае и завершить строительство в 2019 году», — сказала Федотова на встрече с родителями учеников.

Жительница Губернского микрорайона Чехова Татьяна Сысоева отметила, что микрорайон большой, детей много, много многодетных семей. Школа рассчитана на 900 мест. В данный период обучается 1,1 тысячи учеников.

Второй корпус школы рассчитан на 550 учеников. Сдать его должны были еще в 2017 году. В прошлом году после того, как стройкомпанию объявили банкротом, стройка остановилась. Сейчас все дети микрорайона Губернский учатся в две смены в старом здании.

По оценкам специалистов, на завершение строительства и поставку необходимого оборудования понадобится около 130 миллионов рублей. Точные суммы будут известны после проведения обследования объекта. Учеников новый корпус школы примет в начале 2020 года. В здании планируют разместить учебные кабинеты, спортивный и научно-технический блоки.

Кроме школы, в Чехове в этом году власти Подмосковья планируют достроить восемь домов и пять соцобъектов ГК Urban Group.