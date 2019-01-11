РИАМО – 11 янв. Глава Российского птицеводческого союза Галина Бобылева считает, что новая упаковка яиц в количестве девяти штук является лишь удовлетворением потребностей рядового покупателя.

О появлении таких коробок в магазинах ранее сообщили пользователи соцсетей. Вместо десятка в упаковках теперь девять яиц, стоит девяток 65 рублей.

«Мы считаем, что это удовлетворение потребностей наших покупателей. Потребитель же всякий бывает — кому-то надо пять-шесть яиц. Если сегодня выпустили упаковку, где девять яиц, значит, это кому-то нужно. Думаю, проводилось исследование, что требуется сегодня потребителю», – сказала в эфире Радио «Комсомольская правда» Бобылева.

Что касается роста цен на товары, то, по мнению Бобылевой, это объясняется сезонным фактором.

«Подорожание яйца происходит сегодня из-за сезонного фактора. Летом оно подешевеет. Сегодня, как и в прежние годы, цена немного растет. Не надо это увязывать с новой упаковкой в девять яиц», – заверила она.

Росстат ранее сообщил, что яйца за прошлый год дорожали активнее других продуктов – за год сразу на 26%. Также в этом рейтинге оказались сахар, мясо и птица, а также хлебобулочные изделия.