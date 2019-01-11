РИАМО - 11 янв. Пользователи мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК» могут бесплатно прочитать книги «Жена смотрителя зоопарка» Дианы Акерман, «Волхв» Джона Фаулза, «Острые предметы» Гиллиана Флинна и еще 97 произведений российских и иностранных авторов, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В октябре 2018 года в официальном приложении ЦППК появился раздел «Книги бесплатно».

«В нем представлены 100 электронных книг, которые можно скачать и читать в любое время. Данная опция стала доступна благодаря сотрудничеству с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг в России «ЛитРес», – отмечается в сообщении.

В первую подборку были включены классические произведения («Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гете, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Вий» Николая Гоголя) и книги популярных современных авторов (детективы Ю Несбе, «Она & Он» Марка Леви, «Посмотри на меня» Сесилии Ахерн).

«За первые три месяца пассажиры ЦППК скачали более 1200 электронных книг. В топ-3 произведений вошли «Бегущий за ветром» Халеда Хоссейни, «Уникальный экземпляр. Истории о том, о сем» Тома Хэнкса, «Дверь в лето» Роберта Хайнлайна», – подчеркивается в материале.

Чтобы получить доступ к электронным книгам, необходимо установить мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». Приложение можно скачать в AppStore и Google Play.