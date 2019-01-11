РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. В 2018 году на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» (Люберцы, Лыткарино, Дзержинский и Котельники) , по сравнению с 2017 годом, вырос процент раскрываемости краж автомашин до 28%, сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое», полковник Василий Овчинников.

В пятницу в зале заседания МУ МВД России «Люберецкое» прошло отчетное собрание, на котором подвели итоги работы за 2018 год.

«Раскрываемость краж транспортных средств в 2018 году возросла и составила 28%. Самый низкий результат работы по раскрытию краж автотранспорта имеют 1-й отдел полиции - из 15 раскрыто всего одно - и Малаховский - из 11 не раскрыто ни одного», - сказал Овчинников.

Он подчеркнул, что ненадлежащий подход в организации деятельности в указанном направлении приводит к низкой эффективности в борьбе с кражами транспортных средств.

«Принимаемые в 2018 году меры, направленные на сокращение преступных посягательств, связанных с хищением транспортных средств, позволили снизить кражу автомашин на 28%. Всего было зарегистрировано 116 преступлений. Рост краж транспортных средств зафиксирован на территории 1-го отдела полиции на 114% и Томилинского – на 66%», - добавил Овчинников.