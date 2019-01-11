РИАМО - 11 янв. Следственные органы начали проверку по факту смертельного травмирования 45-летнего мужчины электричкой на железнодорожной станции «Очаково» Киевского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В пятницу около 14:00 на станции «Очаково» электропоездом сообщения Москва – Апрелевка смертельно травмирован 45-летний уроженец Республики Узбекистан. Мужчина упал с железнодорожной платформы вблизи проходящего электропоезда.

«На место происшествия незамедлительно выехал следователь Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации для установления обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.