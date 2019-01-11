РИАМО - 11 янв. На участке Царицыно – Перерва Курского направления Московской железной дороги (МЖД) вечером в пятницу повредили кабель автоматического устройства регулировки движения поездов, идут восстановительные работы, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«По уточненной информации, скоростной режим на участке Царицыно – Перерва Курского направления Московской железной дороги нарушен действиями сторонней организации, повредившей кабель устройства регулировки движением поездов в автоматическом режиме. Из-за этого была нарушена его штатная работа», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

На период работ движение поездов не было приостановлено. Диспетчеры МЖД пропускают пригородные поезда на участке поочередно со снижением скорости.

Ранее ЦППК сообщала, что поезда могут задерживаться на Курском направлении МЖД вечером в пятницу по техническим причинам.