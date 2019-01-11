РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 янв. Количество нераскрытых преступлений в городском округе Люберцы сократилось на 14% в 2018 году, сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое», полковник Василий Овчинников.

В пятницу в зале заседаний муниципального управления МВД России «Люберецкое» прошло отчетное мероприятие по итогам 2018 года.

«В 2018 году в работе по раскрытию расследования преступлений достигнуты определенные положительные результаты. На 14% сокращен остаток нераскрытых преступлений, в том числе на 24% преступлений прошлых лет. Возросла общая раскрываемость преступлений. Улучшены результаты по раскрытию причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом», – сказал Овчинников.

Он подчеркнул, что раскрываемость изнасилований составила 100%, вместе с тем снизился процент по раскрытию убийств: он составил 92,9% за 2018 год.

«По итогам работы за 2018 год в ряде подразделений отмечаются низкие результаты по раскрытию особо тяжких преступлений: в Котельниковском отделе из совершенных 43 убийств раскрыто всего 10, в Малаховском – из 48 раскрыто 17, в 1-м отделе – из 46 раскрыто 15, в Томилинском – из 34 раскрыто пять», – уточнил Овчинников.

Что касается раскрытия тяжких преступлений, то во 2-м отделе полиции из 103 раскрыто 53, в Малаховском из 85 раскрыто 53, в Котельниковском – из 84 раскрыто 42. В Малаховском и Лыткаринском отделах раскрыли по два из четырех убийств.

Два из шести преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, раскрыты в Котельниковском отделе, пять из восьми – в Ухтомском, одно из четырех в Томилинском.

В Малаховском отделе из семи разбойных нападений раскрыли четыре, одно из трех нападений раскрыли в Котельниковском отделе.