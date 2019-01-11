РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. В 2018 году на территории Люберец, Лыткарина, Дзержинского и Котельников зарегистрировали 112 фактов мошенничества разного вида, сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» полковник Василий Овчинников.

В пятницу в зале заседания МУ МВД России «Люберецкое» состоялось отчетное собрание, на котором подвели итоги работы за минувший год.

«В 2018 году сократилось количество фактов мошенничества на 27%. Всего на территории обслуживания МУ зарегистрировано 112 подобных преступлений», – сказал Овчинников.

Он подчеркнул, что среди всех подразделений управления наибольшее количество преступлений данного вида зарегистрировано на территории Ухтомского отдела – 26 случаев.

«Раскрываемость преступлений данного вида уступает показателю управления в Малаховском отделе – 28% и в Томилинском – 50%», – дополнил Овчинников.

Также он уточнил, что в настоящее время самыми распространенными способами совершения мошенничества являются оформление кредитов по фальсифицированным документам, хищение средств с банковских карт.

Полковник добавил, что в связи с этим руководителям оперативных подразделений управления необходимо наращивать усилия в борьбе с мошенничеством всех форм, а также повышать оперативную составляющую.