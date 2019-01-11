РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 янв. Автоинспекторы подмосковного Подольска для снижения количества наездов на пешеходов проведут комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» до 20 января, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

За время праздников с 1 по 8 января 2019 года на территории горокруга произошло три дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали два человека, один погиб. Все ДТП – наезд на пешехода.

«В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск с 11 по 20 января 2019 года проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», – говорится в сообщении.

В 2018 году на территории обслуживания подольского отдела ГИБДД произошло 62 ДТП с участием пешеходов. В них погибли девять человек, еще 55 получили ранения различной степени тяжести. Большая часть наездов происходила в зоне нерегулируемых пешеходных переходов, семь из девяти погибших стали жертвой собственной беспечности, переходя дорогу в неустановленном месте.

Также были случаи гибели пешеходов при движении по обочине вне населенного пункта в темное время суток. Светоотражающие элементы на одежде всех погибших пешеходов отсутствовали.

Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения к строгому соблюдению правил дорожного движения и взаимоуважению.