РИАМО - 11 янв. На месте дома Булошникова на Большой Никитской улице могут построить высотный дом, неравнодушных москвичей призвали участвовать в публичных слушаниях, чтобы отстоять здание, сообщается на сайте «Архнадзора».
На заседании ГЗК было одобрено внесение изменений в правила землепользования и застройки по адресу: улица Большая Никитская, владение 17, строение 1. На этом участке было одобрено строительство повышенной этажности.
Архнадзор призвал жителей района Пресня прийти на слушания и отстоять здание.
На сайте фонда сохранения исторического наследия «Внимание» также была опубликована петиция с обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой сохранить историческое здание.
«Мне стало известно, что Градостроительная земельная комиссия города Москвы разрешила высотную застройку по адресу: улица Большая Никитская, дом 17, строение 1. И сейчас в Пресненском районе проходит экспозиция проекта изменения правил землепользования и застройки этого участка. Хочу выразить свое категорическое несогласие с проектом!» — говорится в тексте петиции.
В петиции добавляется, что по указанному адресу на Большой Никитской улице расположен старинный особняк, возведенный в 1830 году купцом Ф.В. Булошниковым. А сама Большая Никитская — одна из немногих улиц, сохранивших до наших дней в целости историческую застройку дореволюционной Москвы.
«Прошу Вас отменить решение ГЗК об исключении здания по адресу: улица Большая Никитская, дом 17, строение 1, из зоны сохраняемого землепользования и дать указание по разработке проекта корректировки объединенной охранной зоны памятников, чтобы включить в нее дом Булошникова», — добавляется на сайте.
На данный момент петицию подписали 6435 человек. Все петиции будут распечатаны и переданы муниципальным депутатом Анастасией Ромашкевич в мэрию Москвы.
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