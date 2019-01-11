РИАМО - 11 янв. Электричка Москва – Апрелевка смертельно травмировала 45-летнего мужчину районе станции «Очаково» Киевского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«По предварительным данным, гражданин попытался сократить путь, спрыгнув с платформы перед приближающимся поездом и нарушил правила поведения на объектах железнодорожного транспорта», – отмечается в материале.

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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