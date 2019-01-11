РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В подмосковном Подольске после новогодних праздников установили свыше 300 контейнеров для раздельного сбора мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В горокруге Подольск продолжается установка новых контейнеров. Так, 5 и 6 января установили около 100 новых емкостей, затем 11 января еще 50 контейнеров на улице Кирова, 6, Академика Доллежаля, 7, Ленинградская, 11, а также на Октябрьском проспекте и на улице 43-й Армии. Всего после новогодних праздников привезли более 300 новых контейнеров», – отмечается в сообщении.

В новогодние праздники одной из основных причин некачественной уборки мусора стало несвоевременное обеспечение округа контейнерами.

Директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Сергей Царев пояснил, что 3 января на части территории стояли контейнеры, мусор из которых не могли выгружать машины с задней загрузкой.

«Проблема была связана с поставщиками, которые перенесли срок поставки новых контейнеров с 30 декабря на 8-9 января», – добавил он.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.