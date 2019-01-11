РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 янв. Число преступлений в подмосковном Королеве снизилось на 5,2% в 2018 году по сравнению с тем же показателем за 2017 год, в том числе стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений, сообщил начальник УМВД России по городскому округу Игорь Лащук.

В пятницу в управлении МВД России по городскому округу Королев состоялось заседание, на котором представили отчет о деятельности полиции в 2018 году, а также поставили задачи на 2019 год.

«За 12 месяцев 2018 года общий массив зарегистрированных преступлений уменьшился на 5,2% и составил 2351 преступление. В среднем по Московской области он снизился на 4,8%. Также с 629 до 578 снизилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, но они по-прежнему занимают значительное место от общего количества преступлений – 24,6%», – сказал Лащук.

Уменьшилось число преступлений средней тяжести, умышленных телесных повреждений и тяжких телесных повреждений, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. А также количество краж и грабежей, в том числе и транспорта.

На территории Королева полицейские зарегистрировали шесть убийств и три случая вымогательства, но при этом не выявили ни одного случая изнасилования и хищения огнестрельного оружия.

Наиболее распространенным видом мошенничества полицейские назвали интернет-мошенничество и введение в заблуждение социально незащищенных слоев населения, пенсионеров под предлогом оказания помощи социальными службами.