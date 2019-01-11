РИАМО – 11 янв. Аналитическое агентство «ТурСтат» представило самые интересные события для туристов на Старый Новый год, в пятерку популярных попал фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

В ближайшие выходные, 12 и 13 января, лучшие события для туристов пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Белгороде и Рязани.

«В топ-5 событийных путешествий на Старый Новый год-2019 вошли фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, новогодний фестиваль джаза в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Старый Новый Рок» в Екатеринбурге, Фестиваль вареников в Белгороде и фестиваль «Рязанский валенок» в Рязани», – отмечается в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности январских праздников и фестивалей.

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит на улицах и площадях Москвы до 13 января. На 78 площадках фестиваля, включая 15 окруж­ных площадок и 25 парков, Новый год встретили 6,4 миллиона человек.