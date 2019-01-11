РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 янв. На дорогах Королева 80 человек получили травмы в прошлом году, среди пострадавших девять детей, сообщил начальник УМВД России по городскому округу Игорь Лащук.

В пятницу в управлении МВД России по городскому округу Королев состоялось заседание, на котором представили отчет о деятельности полиции в 2018 году, а также поставили задачи на 2019 год.

«В текущем периоде обстановка, связанная с дорожно-транспортным травматизмом, продолжала оставаться напряженной. За 12 месяцев 2018 года на дорогах городского округа зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В результате получили травмы 80 человек, погибло два взрослых человека. Девять детей получили телесные повреждения, погибших детей нет. По сравнению с 2017 годом число дорожно-транспортных происшествий возросло», – сказал Лащук.

Он также отметил, что сотрудники ОГИБДД раскрыли в 2018 году 56 преступлений.

Для профилактики решили регулярно проводить анализ состояния аварийности, выявлять причины роста числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, анализировать целесообразность установки дорожных знаков. Также будут уделять особое внимание пропаганде соблюдения ПДД и совместно с городскими властями улучшать дорожную инфраструктуру.