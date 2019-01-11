РИАМО – 11 янв. В сельском поселении Пешковское Солнечногорского района завершается строительства завода по производству автомобилей Mercedes-Benz, говорится в сообщении пресс-службы Главгостройнадзора Московской области.
«В настоящее время на объекте выполнены работы по подключению к внешним инженерным сетям, завершается строительство буферного склада кузовов, ведутся монтажные и пуско-наладочные работы инженерных систем зданий и технологического оборудования, завершается отделка в производственных и офисных помещениях», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.
Общая площадь завода составит 102 тысячи квадратных метров. Застройщиком выступает АО «Мерседес-Бенц РУС».
«Работы ведутся в графике. Плановое завершение строительства намечено на второй квартал 2019 года», – дополнил Гарибян.
По завершению строительства завода в Московской области появится 1,5 тысячи новых рабочих мест. Планируемая производительность объекта – 25 тысяч единиц в год.
Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем – внедорожники GLE, GLC и GLS.
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